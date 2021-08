Groentesapjes veroveren de gezondheidswereld

Groentesappen veroveren de gezondheidswereld en dat is niet zo verwonderlijk. Deze sapjes zijn makkelijk, snel en zitten boordevol vitaminen, mineralen, antioxidanten en spoorelementen. Wij zochten uit wat groentesap zo begeerlijk maakt.

Wat is het precies?

Groentesapjes bestaan altijd uit een mix van verschillende groentesoorten. Meestal worden 4 of 5 soorten groenten gebruikt voor het maken van één sapje. Dit wordt gedaan om zoveel mogelijk verschillende soorten vitaminen, mineralen, antioxidanten en spoorelementen in één flesje te krijgen. Aanbieders van groentesapjes brengen allerlei verschillende mixturen op de markt zodat volop afgewisseld kan worden. Drink je iedere dag een ander groentesapje dan krijg je zoveel verschillende voedingsstoffen binnen dat je je nooit meer zorgen hoeft te maken over eventuele tekorten.



Behalve groente wordt er meestal ook een klein beetje vruchtensap aan de groentesapjes toegevoegd. Dit zorgt voor een zoetere smaak zodat iedereen de sapjes ook lekker vindt.



Drink je voor het eerst een groentesapje dan kan dan soms tegenvallen. Dit komt omdat je hersenen je voor de gek houden. Je ogen zien een mooi geel groentesapje en je hersenen verwachten het zoete van sinaasappelsap te gaan proeven. In werkelijkheid is je mooi gele sapje een mix van gele wortel, witte kool, gele biet en komkommer. Veel minder zoet dan sinaasappelsap. Maar na een paar slokken ben je er al gewend dat het minder zoet is. Nadat je je eerste groentesapje hebt gedronken gaat je lichaam de volgende dag vanzelf om meer vragen. Instinctief voelt je lichaam heel goed aan dat het deze sapjes nodig heeft voor de voedingsstoffen die het te bieden heeft.

Wat maakt het zo bijzonder?

Vruchtensappen drinken we al decennia lang maar toch zijn de groentesappen in veel opzichten vernieuwend en een verbetering. Een nadeel van vruchtensappen is het hoge gehalte aan (natuurlijke) suikers. Van vruchtensappen is bekend dat ze net zoveel suikers bevatten als cola. Hierdoor bevatten ze de nodige calorieën. Vruchtensappen zijn uiteraard wel gezonder dan cola dankzij de voedingsstoffen die ze bevatten. Maar de suikers zorgen wel voor een piek in de bloedsuikerspiegel. Deze snelle stijging van de bloedsuikerspiegel is ongezond. De insulinespiegels zullen hierdoor ook stijgen. Het hormoon insuline zorgt voor de opslag van vet en het zorgt ervoor dat vocht wordt vastgehouden. Het vasthouden van vocht zorgt voor een stijging van de bloeddruk.



Groentesapjes hebben wel de voordelen van vruchtensappen maar niet de nadelen. Ze zijn rijk aan vitaminen, mineralen, antioxidanten en spoorelementen. Ze bevatten zelfs meer mineralen en spoorelementen dan vruchtensappen. Maar dit alles zonder de suikers. Groentesap bevat doorgaans niet meer dan een halve gram suiker per 100 ml. Hierdoor hebben groentesapje vrijwel geen effect op de bloedsuikerspiegel, deze blijft nagenoeg stabiel na het drinken van een glas groentesap.



Groentesappen worden gemaakt door het vocht met behulp van cold press technieken uit de groente te persen. Bij deze techniek ontstaat er geen wrijvingswarmte. Dit is gunstig voor het bewaren van de vitaminen en antioxidanten. Deze zouden door verhitting namelijk beschadigen en deels verloren gaan.

Gezondheidsvoordelen

Waar het uiteindelijk allemaal om te doen is, zijn de gezondheidsdelen van het drinken van groentesap.

Gezondheidsvoordeel 1: goed voor de bloeddruk

Een balans tussen kalium en natrium zorgt voor de regulatie van de bloeddruk. Omdat deze meeste mensen te veel natrium (in de vorm van zout) in hun dieet hebben en onvoldoende kalium hebben veel mensen een te hoge bloeddruk. De bloeddruk is omlaag te brengen door minder zout te eten en door meer kalium te eten. Groenten zijn een goede bron van goed opneembaar kalium. Met het drinken van één flesje (één portie) groentesap voorzie je het lichaam al voor 70% in de dagelijks kaliumbehoefte.

Gezondheidsvoordeel 2: goed voor de hydratatie

Als we zweten verliezen we niet alleen vocht maar ook belangrijke mineralen die betrokken zijn bij de vochthuishouding. Deze mineralen zijn kalium, magnesium en calcium. Deze mineralen zijn rijk vertegenwoordigd in groentesap. Groentesap is dan ook de ideale dorstlesser om te drinken na je work-out. De vochtbalans kan zich dankzij de mineralen in groentesap weer snel herstellen.

Gezondheidsvoordeel 3: goed voor het immuunsysteem

Er zijn allerlei voedingsstoffen betrokken bij het sterk houden van het immuunsysteem. Vitamine C is daarin de belangrijkste vitamine en zink is daarin het belangrijkste mineraal. Deze zitten beide in ruime hoeveelheden in groentesapjes. Bij het koken van groenten kan tot wel 50% van de vitamine C verloren gaan in het kookwater. Omdat groentesap bij het winnen niet wordt verhit is alle vitamine C bewaard gebleven. Voor de bereiding van één flesje groentesap wordt wel 250 gram groente gebruikt zodat je in één keer een flinke dosis vitamine C binnen krijgt. Met een goed functioneren immuunsysteem ben je minder vatbaar voor infectieziekten zoals een verkoudheid en de griep. En mocht je desondanks toch ziek worden dan zal je met een sterk immuunsysteem weer sneller opgeknapt zijn.

Gezondheidsvoordeel 4: voorkomt chronische ziekten

Chronische ziekten zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten vloeien voort uit jarenlange laaggradige ontstekingen. Deze laaggradige ontstekingen worden inflammatie genoemd. Inflammatie wordt veroorzaakt door vrije radicalen die ontstaan o.a. door slechte voeding, blootstelling aan zonlicht en luchtvervuiling. Groentesap bevat antioxidanten die deze vrije radicalen opruimen en zodoende inflammatie tegengaan. Hierdoor wordt de kans op chronische ziekten lager.

Gezondheidsvoordeel 5: goed voor de cognitieve prestaties

De antioxidanten in groentesappen voorkomen plaque vorming in de neutrale paden van de hersenen. Dit draagt bij aan een beter geheugen, een beter concentratievermogen en het verhoogt de cognitieve prestaties.



Groentesapjes hebben het meeste effect als je deze drinkt als aanvulling of een gezond en gevarieerd dieet. Groentesapjes zijn geen vervanging van een gezonde maaltijd.