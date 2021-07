Gewapende overval op scoutskamp in Temse

In het Oost-Vlaamse Temse hebben twee gewapende verdachten woensdag in de vroege ochtend een overval gepleegd op een scoutskamp voor kinderen van 9 tot 11 jaar. Dat meldt woordvoerder Jan Van Reusel van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Het Oost-Vlaamse parket is ingelicht over de feiten, maar het kan nog geen details geven.