Door corona is omscholing geen slecht idee

Door corona zijn bepaalde sectoren voor langere periode, deels of zelfs volledig op slot geweest. Hierdoor hebben mensen in deze sectoren, voor een langere periode gedwongen thuis gezeten bij gebrek aan werk. Dit heeft voor enorm veel frustraties gezorgd bij deze mensen, want van constant thuiszitten, wordt niemand gelukkig.

Toch heeft deze periode de mensen ook aan het denken gezet. Hierbij is omscholing regelmatig de gedachte gepasseerd. Corona heeft bij iedereen voor het besef gezorgd dat werk in bepaalde sectoren, zoals de evenementenbranche, niet gegarandeerd is.

Omscholing is daarom een onderwerp waar steeds meer Nederlanders serieuzer over na zijn gaan denken. Benieuwd wat naast corona nog meer redenen zijn voor omscholing? Lees het in dit artikel.

Te weinig impact hebben in de samenleving

Bij bepaalde banen ligt het gevoel van impact hebben in de samenleving hoger dan bij andere. Denk bijvoorbeeld aan een baan in de zorg. Iedere dag mensen helpen en beter maken, geeft een enorm gevoel van voldoening. Op die manier heb je echt het idee dat je jouw steentje bijdraagt aan de samenleving. Door de corona crisis staat de zorg namelijk nog meer in de spotlight.

Ook de mentale gevolgen van de corona crisis moeten niet onderschat worden. Omscholen tot psycholoog is een mogelijkheid als je bijvoorbeeld jongeren willen helpen met mentale problemen vanwege de lockdown. Een baan als psycholoog: deze competenties heb je nodig, is een lijst die weergeeft of een baan als psycholoog bij je past.

Als je de zorg vergelijkt met bijvoorbeeld werken in het bedrijfsleven zijn dat echt twee totaal verschillende werelden. Je hebt op beide manier een positieve impact op de samenleving. Alleen voelt dit in het bedrijfsleven soms minder als in de zorg, omdat je niet direct ziet dat je mensen helpt. Daarom kiezen mensen uit het bedrijfsleven er wel eens voor om zich om te scholen tot een functie in de zorg.

Andere interesses

Het komt wel eens voor dat je net afgestudeerd bent, een jaar of twee hebt gewerkt en merkt dat de sector waarin je werkt, je niet meer zo interesseert. Dit kan gebeuren en het is belangrijk dat je dit op tijd ontdekt. Natuurlijk is dat idealer maar niet perse belangrijker. Het maakt namelijk niet uit wanneer, ookal heb je na 20 jaar het idee dat je iets anders wilt gaan doen. Het is nooit te laat om je om te scholen. Er is namelijk altijd de optie tot omscholing naar een branche waar je hart wel sneller van gaat kloppen. Ook door de corona crisis zijn mensen anders naar hun interesses gaan kijken en spookt omscholing vaker door het hoofd.

Omscholen is iets waar je je helemaal niet voor hoeft te schamen en het getuigt juist van een goed zelfbeeld als je weet dat je van je huidige werk niet gelukkig wordt en hier een oplossing voor zoekt.

De corona crisis heeft bevestigd dat het nadenken over omscholing altijd goed is. Met het nadenken over omscholing breng je voor jezelf in kaart, wat voor werk je echt gelukkig maakt en het is daarom goed om eens in zoveel tijd voor jezelf te evalueren, of je nog wel echt je passie volgt. Zo houd je jezelf scherp.