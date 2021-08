Derde meer patiënten op intensieve, en ze zijn zelden volledig gevaccineerd

Op een week tijd is het aantal coronapatiënten op de intensive care-afdelingen in de Belgische ziekenhuizen met 35% gestegen, naar 124. Er liggen nu 454 mensen met COVID-19 in de ziekenhuizen, of 24% meer dan op woensdag 4 augustus. In de afgelopen week werden er dagelijks gemiddeld 48,3 mensen met corona opgenomen in de ziekenhuizen, een stijging met 26%. Tegelijk meldt Sciensano dat minder dan 3% van die gehospitaliseerden volledig gevaccineerd is.