Dankzij de hoge levensstandaard, stabiele economie en ontwikkelde democratische instellingen is België een geweldige plek om te wonen, werken, studeren en zaken doen. Er zijn dan ook veel expats die naar ons land verhuizen om hier te gaan studeren of werken. Voor deze doelgroep zijn de steden die we in dit artikel noemen absoluut geschikt als woonplaats, al geldt dit echter ook voor veel Belgen. Hier lees je dus wat de beste steden in België zijn om te wonen!

Antwerpen

Antwerpen is een echte havenstad en ligt in het noorden van België. Het is de tweede meest bevolkte stad van het land na Brussel, waar we later meer over vertellen. Antwerpen heeft namelijk een bevolking van circa 460 duizend mensen. De stad is zeer geschikt voor expats vanwege het hoge aanbod van internationale scholen en universiteiten, waar Belgen uiteraard ook gebruik van kunnen maken. Dankzij haar grote haven en ontwikkelde industrie biedt Antwerpen bovendien goede voorwaarden voor werkenden en ondernemers in België.

Brussel

Inmiddels weet je dat Antwerpen tweede staat als het gaat om de Belgische steden met de hoogste bevolking. Het moet namelijk alleen Brussel voorlaten, wat tegenwoordig meer dan een miljoen inwoners heeft. Het is direct ook een van de beste steden om te wonen in België, wat onder meer komt doordat het de hoofdstad is en direct ook het centrum van het politieke leven in de Europese Unie. Daarnaast zijn de kantoren van grote bedrijven geconcentreerd in Brussel, wat gunstige arbeidsvoorwaarden creëert in de stad. De hoofdstad van het land geniet bovendien van een uitzonderlijke verscheidenheid van onroerend goed en sociale comfort. In Brussel is dus echt een plek voor iedereen, zowel voor Belgen als expats!

Gent

Daarnaast kun je ook een inwoner van Gent worden, waar momenteel al meer dan 230 duizend mensen wonen. Deze stad wordt vaak omschreven als de mooiste plek van België, wat te maken heeft met de mix van provinciale en kosmopolitische omgevingen. Bovendien zijn er in Gent veel grachten, wat natuurlijk bijdraagt aan het mooie plaatje. Wellicht kun je in deze stad dus een huis of appartement aan het water kopen of huren via https://rentola.be/ . Met een beetje geluk vind je op dit platform een geschikt huurhuis aan het water in Gent, wat voor veel mensen een droom is!

Leuven

Als je liever in een kleinere stad wilt wonen dan hoef je eigenlijk niet verder te zoeken dan Leuven. Deze Belgische stad heeft namelijk nog niet eens een bevolking van 100 duizend mensen! Leuven staat bovendien bekend om zijn wereldwijd geloofde universiteit, wat de eerste was van het land. Het werd opgericht in 1425 en is vandaag de dag de grootste en meest prestigieuze universiteit van België. Deze school in Leuven wordt zelfs gezien als het centrum van het onderzoekspotentieel van ons land. Als student is het dus vooral een goed idee om te kiezen voor Leuven, maar ook voor werkenden is deze stad absoluut geschikt.