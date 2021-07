CORONA. Italië overweegt corona-attest bij restaurantbezoek

De Italiaanse regering denkt er volgens berichten in de media aan een attest van inenting of covid-test te verplichten voor restaurantbezoek. In Italië stijgen de besmettingscijfers opnieuw.

Gezien de opnieuw merkelijk gestegen besmettingscijfers pleitte zondag ook een deskundige van het ministerie van Volksgezondheid er tegenover de krant La Repubblica voor het bezit van een zogenoemde groene pas als voorwaarde te stellen voor restaurantbezoek. Die pas moet aantonen dat iemand gevaccineerd of genezen is of negatief is getest.

Zaterdag registreerden de autoriteiten iets meer dan 3.100 nieuwe besmettingen. Hoger was het cijfer nog op 29 mei: 3.351 gevallen. In doorsnee raken steeds meer jonge mensen besmet.

EK

Onlangs waren er weer melding van corona-uitbraken. Volgens berichten in de media zijn tientallen gevallen terug te voeren naar een pub waar geïnfecteerden naar de voetbalmatch tussen België en Italië in de kwartfinale vanhet EK zouden hebben gekeken.Op het Italiaanse eiland Pantelleria tussen Sicilië en Tunesië staken volgens het persbureau Adnkronos meerdere mensen elkaar aan op een privéfuif.

Sardinië

Het populaire vakantie-eiland Sardinië wil gezien de besmettingssituatie ondertussen mensen uit landen die zwaar te maken hebben met de deltavariant intensiever controleren, zo heeft de regio zaterdagavond meegedeeld. Een verordening daartoe is in de maak. De toeristische sector is belangrijk, zei regionaal president Christian Solinas. De veiligheid van iedereen moet gegarandeerd zijn.