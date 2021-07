CM ziet toekomst in online therapie: «Drempel om naar psycholoog te stappen is nog altijd groot»

Het ziekenfonds CM (Christelijke Mutualiteit) investeert in de Belgische start-up BloomUp. Die brengt mensen online op basis van enkele vragen in contact met psychologen of psychotherapeuten.

BloomUp presenteert zich als een «online groepspraktijk» die de drempel naar mentale hulp wil verlagen. Geïnteresseerden beantwoorden online een aantal vragen, waarna ze gematcht worden met drie erkende psychologen of psychotherapeuten. Dan volgt een gratis online kennismakingsgesprek, waarna een therapie kan worden opgestart.

Meer dan tachtig erkende klinisch psychologen en psychotherapeuten registreerden zich tot nu toe op het digitale platform.

Lange wachttijden

«Naar schatting een op de vier Belgen krijgt ooit te maken met mentale problemen. Heel wat van hen gaan nooit op zoek naar professionele hulp. En wie dat wel doet, staat vaak voor lange wachttijden. De drempel om naar een psycholoog of psychotherapeut te stappen, is dus nog altijd groot», legt Steven Hermans, directeur business development en maatschappelijke innovatie bij CM, uit waarom het ziekenfonds investeert in BloomUp.

De investering van CM kadert in een kapitaalronde van 500.000 euro voor BloomUp, waaraan onder meer ook het BlueHealth Innovation Fund deelneemt. Dat is een fonds dat investeert in Belgische healthtech start-ups.

BloomUp maakt deel uit van de acceleratorprogramma’s van Start it @KBC en Imec.istart.