Brusselse MIVB neemt eerste waterstofbus in gebruik

De MIVB gebruikt al hybride en volledig elektrische bussen, maar nu gaat ze ook de mogelijkheden van de milieuvriendelijke en stille waterstofbus verkennen. Het voertuig wordt twee jaar lang gehuurd van constructeur Van Hool, die dan tegelijkertijd profiteert van de data die de MIVB aanlevert tijdens deze testfase.

«We willen een zo schoon mogelijk transport aanbieden», zegt Brussels minister van Mobilitiet Elke Van den Brandt. «Daarom moeten op meerdere technologieën blijven inzetten. Er is niet één mirakeloplossing.»

De bestuurders en het technisch personeel van de MIVB konden in de afgelopen weken de waterstofbus leren kennen. Vanaf september worden er echt reizigers in vervoerd en zal het voertuig op verschillende lijnen ingezet worden.

Groter bereik

Deze bus rijdt zoals een klassieke elektrische bus, maar heeft een groter bereik van 300 tot 500 km. Vooral logistiek en op vlak van aanvoer van waterstof is het een uitdaging. In Europa is de productie van waterstof namelijk nog beperkt. De MIVB kan waterstof afnemen in Zaventem, maar zal tegen 2022 in de remise Marly ook een mobiel waterstofstation laten installeren door Eoly-Energy.

«De test zal ons in staat stellen om meer te leren over het voertuig, de bevoorrading en het dagelijks beheer. Zo kunnen we bepalen of waterstof een optie kan zijn voor de bussen van morgen», meldt CEO van de MIVB Brieuc de Meeûs.