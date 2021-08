Braziliaanse stad opgeschrikt door vijftigtal (!) bankrovers met zwaar geschut (video)

Tientallen bankrovers hebben vanochtend een Braziliaanse stad geïsoleerd en er onder meer twee banken beroofd. De overval had het karakter van een invasie met zwaargewapende strijders, melden plaatselijke media in de plaats Araçatuba, 475 kilometer ten noordwesten van de stad São Paulo. Het aantal overvallers wordt op vijftig geschat. Het is niet bekend wat zij precies buit hebben gemaakt.