BIZAR. ‘Slipjesdief’ in Japan stal meer dan 700 stukken vrouwenondergoed uit wasserettes

De autoriteiten kwamen de slipjesdief op het spoor via een 21-jarige studente. Zij betrapte de 56-jarige Tetsuo Urata op het stelen van zes stuks van haar ondergoed in een wasserette op 24 augustus jongstleden. Diezelfde week zocht de politie Urata thuis op. De slipjesdief bleek een ware obsessie te hebben voor vrouwelijk ondergoed: in zijn appartement troffen agenten een buit van in totaal 730 slipjes, panty’s, beha’s en ander vrouwelijk ondergoed aan.

«We hebben in jaren geen zulke grote aantallen vrouwenondergoed in beslag genomen», verklaarde een politiewoordvoerder tegenover lokale media. De politie van Beppu onderzoekt de zaak.

Japan heeft een ‘slipjesdievenplaag’

De voorbije jaren kwamen in Japan al tal van gelijkaardige zaken in het nieuws. In maart van dit jaar werd Takahiro Kubo, een 30-jarige elektricien, beschuldigd van het ontvreemden van 424 stukken ondergoed en zwempakken van tienermeisjes. De dief werd op heterdaad betrapt in Saga bij het stelen van een badpak dat te drogen hing. Een getuige had zijn actie toen gefilmd.

In 2019 arresteerde de Japanse politie de 40-jarige Toru Adachi op verdenking van het stelen van 10 stukken vrouwenondergoed uit een wassalon. Bij een huiszoeking werden nadien nog meer dan 1.100 stukken vrouwengoed aangetroffen, opgeborgen in valiezen.