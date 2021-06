BIZAR. Amerikaanse gouden munt verkocht voor record van bijna 20 miljoen dollar

Een Amerikaanse gouden munt is dinsdag voor 19,51 miljoen dollar (16 miljoen euro) verkocht tijdens een veiling van het veilinghuis Sotheby’s in New York. De munt die onder de hamer ging, maakt deel uit van de laatste reeks gouden munten die de Munt in de Verenigde Staten sloeg, in 1933. Die reeks wordt de ‘Double Eagle’ genoemd.