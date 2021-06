Birgit Van Mol stopt als nieuwsanker: «Oei, moet ik dat wel doen?»

In de nabije toekomst wil VTM NIEUWS nog harder inzetten op Van Mols rol als interviewer. Daarom is ze gevraagd een eigen interviewreeks te maken. Bedoeling wordt «langere en diepgravende gesprekken te voeren met inspirerende mensen in een sfeer van vertrouwen en respect», aldus het communiqué van DPG. «We hebben bij News City de eerste lijnen voor mijn reeks al uitgestippeld en in zo’n gesprekken word ik neergezet als ‘merk’ - best grappig», reageert Van Mol bij HLN. «Na al die jaren sta ik voor ‘vertrouwen en degelijkheid’. Als ik dus mensen contacteer voor een interview, weten ze dat ik er iets moois van zal maken. Op die manier kan ik het verschil maken. Ze weten dat ik dat garandeer.»