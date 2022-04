IN BEELD. De ruïnes van spookstad Marioepol, ooit een bruisend vakantieoord met 430.000 inwoners

De Russen hebben het eens zo bruisende Marioepol herschapen tot een verwoeste spookstad. De belegerde Oekraïense havenstad is voor «negentig procent» vernield en «veertig procent van zijn infrastructuur is onherstelbaar beschadigd». Dat heeft burgemeester Vadim Bojtsjenko gezegd.

«Het trieste nieuws is dat negentig procent van de infrastructuur van de stad vernield is en dat veertig procent daarvan niet te recupereren is», aldus de burgemeester, die eraan toevoegde dat er nog altijd «ongeveer 130.000 inwoners» vastzitten. Voor de Russische invasie telde Marioepol bijna een half miljoen inwoners. «Het Russisch leger vernielt brutaal Marioepol (...) De bombardementen houden niet op, in het bijzonder met meerdere raketwerpers», aldus Bojtsjenko.

5.000 doden

De aanvallen komen volgens hem «van op zee» waar zich Russische schepen bevinden. «Wij plannen de resterende inwoners te evacueren, maar kunnen dit heden niet doen», betreurde de burgemeester. Moskou en Kiev wrijven elkaar al dagen de verantwoordelijkheid aan omtrent de moeilijkheden die optreden bij evacuaties.

Een woordvoerder van de burgemeester verklaarde tegenover Reuters dat bijna 5.000 mensen, van wie 210 kinderen, omgekomen zijn in de stad sinds de belegering door Russische troepen een maand geleden begon.

Foto AFP

Foto AFP

AFP / M. Cizek

Foto AFP

Zo zag Marioepol eruit voor de Russische belegering: