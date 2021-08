«Amerikaanse raketaanval op zelfmoordcommando» in Kaboel maakt meerdere doden

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn vandaag verschillende doden gevallen bij een explosie. Volgens een woordvoerder van de Taliban gaat het om een Amerikaanse raketaanval op een zelfmoordcommando dat op weg was naar de luchthaven van Kaboel. Anonieme Amerikaanse functionarissen vertellen een soortgelijk verhaal.

Op de sociale media worden foto's en video's gedeeld waarop een grote, zwarte wolk te zien is. Twee plaatselijke journalisten spraken van een raket die een woning in de buurt van de luchthaven heeft getroffen. Ook volgens een ambtenaar van de voormalige regering, die veertien dagen geleden door de taliban omver werd geworpen, gaat het om een raketaanval. Lokale media melden zeker twee doden en drie gewonden. Een wooncomplex zou zijn getroffen. De ontploffing vond plaats in een gebied ten noorden van het vliegveld.

112.000 mensen geëvacueerd

De luchthaven was eerder deze week het doelwit van een aanslag, waarbij volgens onofficiële bronnen mogelijk 170 doden vielen. Ook dertien Amerikaanse militairen kwamen om het leven. De Amerikaanse president Joe Biden waarschuwde na het bloedbad op het vliegveld voor nieuwe aanvallen.

De voorbije weken zijn meer dan 112.000 mensen uit het land geëvacueerd, maar de meeste westerse landen hebben ondertussen hun evacuaties voltooid. Dinsdag 31 augustus wordt beschouwd als de deadline voor de evacuaties uit Kaboel, aangezien de Amerikaanse soldaten zich dan moeten terugtrekken uit het land.