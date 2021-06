Amerikaans koppel is plots miljardair na fout van bank

Darren James deed aan Fox zijn relaas. De Amerikaan vertelde hoe hij nietsvermoedend thuis kwam van zijn werk en zijn vrouw de verrassende mededeling deed dat er plots 50 miljard dollar, zo’n 42 miljard euro, op haar rekening was gestort. James vertrouwde het niet: «Ik dacht: ‘Waar komt dit vandaan?’ We waren bang dat er iemand aan onze deur zou aankloppen, we kennen immers niemand met zoveel geld.»

Al ging James toch eventjes fantaseren: was het geld niet gewoon nagelaten door een onbekende en rijke oom? Maar al snel besefte hij dat de bank een fout had gemaakt. Hij en zijn vrouw waren dan toch geen miljardairs.

Strafbaar

James belde onmiddellijk naar de bank om te melden dat iemand een fout had gemaakt, het is namelijk strafbaar om het geld te houden. Zo werd in april iemand uit New Orleans aangehouden en aangeklaagd voor diefstal omdat ze per ongeluk een miljoen euro dollar had gekregen van de bank en dat niet wilde teruggeven.