15-jarige Amerikaanse jongen veroordeeld voor moord op 12-jarige vriendje: «Hij wou hem onthoofden»

De tiener, wiens naam niet genoemd mag worden, stak de 12-jarige Roberts Buncis vorig jaar maar liefst 70 keer nadat hij hem naar een bos in Fishoft, in de buurt van Boston, gelokt had. Een van de steekwonden was zodanig gruwelijk dat het wel leek alsof de dader zijn slachtoffer wou onthoofden. Zijn motief? Roberts was volgens de jonge dader «een klikspaan» die een lesje moest leren. Het slachtoffertje zou twee dagen later zijn 13de verjaardag vieren.

Slachtoffer Roberts Buncis

Doodslag

De moordenaar, die slechts 14 jaar was op het moment van de feiten, claimde dat Roberts zelf het mes mee naar het bos had gebracht en dat hij «de controle was verloren» nadat Roberts hem had proberen neer te steken. Hij pleitte schuldig voor doodslag, maar niet voor moord.

Maar de volksjury geloofde die versie van de feiten niet en kwam daarentegen tot de vaststelling dat de dader «gemotiveerd was door woede en het slachtoffer probeerde te straffen. Van een verlies van zelfbeheersing was geen sprake.»

De jongen werd schuldig bevonden aan moord. Het is nog niet geweten welke straf hem boven het hoofd hangt.