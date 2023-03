Zevenduizend lagereschoolkinderen leren over veilig internet

Zowat zevenduizend leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar in 390 scholen krijgen in workshops de juiste reflexen aangeleerd om veilig te surfen op het internet. Het gaat om een initiatief van Child Focus, in samenwerking met de privésector. Onder anderen Guillaume Boutin, CEO van telecombedrijf Proximus, geeft zo’n workshop.