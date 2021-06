WHUT. Foo Fighters verrassen vriend en vijand met disco-album onder pseudoniem

Foo Fighters brengen onder het pseudoniem Dee Gees – een knipoog naar de intitialen van frontman Dave Grohl – een langspeler uit met vier covers van Bee Gees. Laatstgenoemde maakte als popgroep furore in de late jaren 60, begin jaren 70. Daarna groeiden Bee Gees uit tot één van de grootste namen in de discomuziek. Ze kregen dan ook de bijnaam ‘Kings of Disco’ opgeplakt.

Foo Fighters zullen de Bee Gees-discoklassiekers uit de seventies ‘Night Fever’, ‘Tragedy’, ‘You Should Be Dancing’ en ‘More Than a Woman’ onder handen nemen. Die zullen op 17 juli, US Record Store Day, op vinyl verschijnen.