SPOT ON. RAPIDMAN: «Gewoon artistiek voluit knallen»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan de fonkelnieuwe jazzband RAPIDMAN.

Wie is RAPIDMAN?

RAPIDMAN is een jazzband bestaande uit Peter Delannoye, Mirko Banovic, Rob Banken, Dries Geusens en Matthias De Waele. De bandleden verdienden hun sporen bij bands als Flat Earth Society, Arno, Nordmann, Arsenal, Isolde en Soulsister.

Peter Delannoye (trombone): «Iedereen kent het: die behoefte aan vrijheid zonder afbreuk te doen aan het normale leven, gewoon artistiek voluit knallen! Dat is exact wat RAPIDMAN doet. Onze muziek is een fantasierijke, filmische trance die af en toe op het juiste moment eventjes van het rechte pad afwijkt.»

Beschrijf de origin story van jullie muzikale project.

Delannoye: «RAPIDMAN wilde bewust geen gebruik maken van gitaar, piano of keys, kwestie van het harmonische aspect niet te veel te definiëren. Eerst begonnen we te creëren met z’n vieren (sax, trombone, bas en drums). Enkele repetities en opnames later merkten we dat er toch iets ontbrak om de luisteraar op sleeptouw te nemen. Die leegte moest opgevuld worden, op een vrije manier. Tijdens een toer met Flat Earth Society leerde ik Mirko Banovic beter kennen. Naast zijn bezigheden bij Arno en Arsenal maakt hij ook analoge soundscapes. Na een eerste repetitie was het al snel duidelijk dat hij omwille van zijn rauwe rockfactor de geknipte persoon was om de ‘leegte’ origineel in te vullen, zonder de eigenheid van de songs uit het oog te verliezen. Hij slaagt erin de luisteraar nog meer in onze muziek mee te trekken, waardoor we een uniek geluid creëren.»

Waarmee onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

Delannoye: «Vijf prachtige mannen die op intense wijze muziek maken, da’s toch altijd leuk om naar te kijken, niet? (lacht) Nee, serieus: al onze songs krijgen extra kleur door analoge live elektronica, gecreëerd in het moment. Op die manier klinken onze nummers altijd anders, waardoor onze concerten uniek en authentiek zijn. Het prachtige artwork van illustrator Domenique Brouwers weerspiegelt perfect onze muziek.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

Delannoye: «Radiohead, Thom Yorke, Atoms for Peace, Flat Earth Society, Peter Vermeersch, Them Crooked Vultures, Steve Coleman, M-Base en Sigur Rós.»

Wat is jullie grootste muzikale ambitie?

Delannoye: «We zouden graag een plaats krijgen op festivals waar je RAPIDMAN niet echt verwacht, omdat we geloven dat we er veel mensen kunnen bereiken en verrassen. Festivals als Glastonbury, Werchter, Pukkelpop, Woodstock… Maar om zomaar iets te zeggen: een grote internationale tournee is welkom, twee maanden weg. Of ja, een wereldtour mag ook.» ( lacht )

Deze peeps verdienen een shout-out:

Delannoye: «De muzikale input en het engelengeduld van Dries Geusens (bas), Mirko Banovic (elektronica), Mathias De Waele (drums), Rob Banken (saxofoon) en producer Koen Gisen zijn van onschatbare waarde. Ook dank aan Solidude Records en ART-SPOT.BE, ons management, om dit verhaal mee de wereld in te sturen.»

De debuut-EP van RAPIDMAN, ‘Gafanoto’, verscheen op 12 november via Solidude Records. Volgend jaar verschijnt hun langspeeldebuut.