SPOT ON. No Angry Young Man: «Niemand maakt muziek om ergens in een donkere kamer op het schap te belanden»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan de Leuvense folkpopband No Angry Young Man.

Wie zijn No Angry Young Man?

No Angry Young Man (NAYM) is het trio Jeroen Van Ham, J ohan Loeckx en Pieter Hulst. De band maakt sinds 2006 eigenzinnige popsongs met diepgang en een unieke sound gecreëerd door klassieke instrumenten zoals cello, blazers en piano.

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

Jeroen Van Ham: «Oorspronkelijk staken ikzelf en toetsenist Johan Loeckx (pianist) de koppen bij elkaar tijdens onze studies in Leuven. Pieter Hulst (cellist en klassiek geschoold) kwam er later bij, hij reageerde op onze oproep: ‘Knappe blonde celliste gezocht.’ (lacht) Met de komst van Pieter viel alles op zijn plaats, het idee van de blondine lieten we varen.»

«In de daaropvolgende jaren speelde NAYM bijna wekelijks concerten en in 2009 was onze debuutplaat een feit. In 2010 wonnen we de ‘Exposure Music Award’ (categorie beste nieuwe singer-songwriter).»

«Enkele jaren later doken we opnieuw in de studio voor de opnames van onze tweede plaat ‘Paris Rains’. Daarna nam iedereen meer tijd voor zijprojecten. Met Ward Neirynck (Yevgueni, Portland) zag onze meest recente plaat ‘Rise Again’ het licht in oktober 2022. De basis van de songs werd geschreven tijdens één weekend in de Ardennen, zonder stroom, ver van de wereld, enkel met onze instrumenten en een vuurkorf.»

«Inmiddels stond NAYM op meer dan 200 podia in de Benelux. Onz e fans appreciëren onze klassieke toets, de live sets en de vele improvisaties op het podium. Onze songs klinken nooit hetzelfde op scène en de bezetting varieert van een intiem trio tot volledig orkest met vijftig muzikanten.»

Hoe onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«Wij verweven klassieke instrumenten op een subtiele manier met popmuziek. Op ons laatste album speelden bijna twintig muzikanten mee, gaande van koperblazers tot wervelende strijkers, hobo, klarinet en veel percussie (zelfs pauken werden niet gespaard). Voor alle duidelijkheid; we spelen geen klassieke muziek, maar wat velen oplossen via samples doen wij in het echt. The old fashioned way!»

«We raden iedereen aan om onze muziek met hoofdtelefoon te beluisteren. De details, de vele zaken die verborgen liggen in de arrangementen: daar maken we echt ons handelsmerk van. Elke noot en elk instrument is precies gekozen.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«Crowded House, Tom Waits, The Divine Comedy, Nits, Tindersticks.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Niemand maakt muziek om ergens in een donkere kamer op het schap te belanden. Muziek maken die over vijftig jaar ook nog meegaat is een mooi doel, kijk maar naar al die classic albums die nu opnieuw uitkomen op vinyl. Als we toch ergens van moeten dromen: New Port Folk Festival. Of dichter bij huis: de tent op Rock Werchter?»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Bai Kamara Jr, de producer van ons debuutalbum. Werner Pensaert, die ons intens begeleid heeft bij de opnames van ons tweede album. Van hem hebben we geleerd om structuur te brengen in het proces en elke ambiguïteit op te lossen vòòr je in de studio trekt. Concertorganisatoren in Vlaanderen, Wallonië en Nederland die ondanks de soms onzekere financiële return van optredens toch geloven in bands die misschien niet superhip zijn. Last but not least: onze familie, vrienden en fans.»

No Angry Young Man treedt op zaterdag 24 maart op in Muntpunt in Brussel.