SPOT ON. A Murder In Mississippi: «We krijgen vaak te horen dat we uniek zijn»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan de zeskoppige Gentse band A Murder in Mississippi, die in november 2021 zijn tweede album ‘Hurricana’ loste.

Wie zijn A Murder in Mississippi?

A Murder in Mississippi speelt een mengeling van americana, country, folk, blues en zelfs een scheut Irish melodies. Met hun tweede album waait er een nieuwe wind door hun repertoire, in samenwerking met ‘Sing My Title’, het platenlabel van Tim De Graeve (Tiny Legs Tim).

Beschrijf de origin story van jullie muzikale project.

«Wij (Leander en Mirthe Vandereecken) hadden het idee om samen een muzikaal project te starten. Al van kindsbeen af werden we grootgebracht met een liefde voor akoestische folkmuziek. Het heeft een paar jaar geduurd voor onze huidige bezetting tot stand is gekomen, waardoor we nu wel met z'n zessen perfect op elkaar zijn ingespeeld.»

Hoe onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«We wilden terugkeren naar de pure akoestische sound, die zo eigen is aan de rootsmuziek. We krijgen vaak de reactie dat het uniek is dat jonge mensen ‘old timey’ muziek spelen. Ons repertoire bevat dansbare platen maar evengoed ingetogen, meerstemmige nummers en donkere, krachtige nummers.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zouden jullie aanvragen bij jullie aankomst daarboven?

«Tom Waits – Closing Time.»

Welke eigen song zouden jullie bestempelen als jullie ‘signature song’?

«‘River Whispers’ van onze nieuwe plaat.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«The Dead South, Creedence Clearwater Revival, First Aid Kit, The Pogues, The Devil Makes Three.»

Wat is jullie grootste muzikale ambitie?

«We dromen van een internationale tournee met onze eigen bus.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Arjan Bogaert (producer Barefoot Studios), Tiny Legs Tim, Kras (booking) en Bram Moony. En eigenlijk iedereen die ons heeft gesteund in het pre-orderen van ons album.»

A Murder In Mississippi stelt z’n album voor op 19 maart 2022 in concertzaal Scala in Gent.