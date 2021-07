SPOT ON. 22 for Silicon Alone: «Mijn muziek is zoals de klankband van een film»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig beginnende artiesten in de schijnwerpers. Vandaag is het woord aan een man die bezeten is door ruimtevaart: Brusselaar Alexis Pfrimmer. Zijn muzikaal project draagt de intrigerende naam 22 for Silicon Alone – een verwijzing naar een ruimtepak, dat uit een siliconenlaag van 22 millimeter bestaat als bescherming tegen straling. Op 21 mei kwam zijn debuutplaat ‘Only Dark Matters’ uit.

Wie is Alexis Pfrimmer?

Alexis Pfrimmer: «Het concept van mijn project bestaat erin om rockmuziek te maken met geïmproviseerde instrumenten. Ik sla bruggen tussen verschillende muziekstijlen en brouw muzikale cocktails: metal met een lichte jazztoets, met een snuifje drum-'n-bass of EDM. Mijn muziek is zoals de klankband van een film zonder beeld: een trip waarbij je van de ene emotie in de andere geslingerd wordt.»

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

«Ik heb altijd al gedroomd over het maken van muziek en cinema. Als ukkie gaf ik al concerten voor mijn familie en buren. Ik heb mijn nieuwsgierigheid gevolgd en de sprong gewaagd. Als filmstudent schreef ik in de montagekamer mijn eerste stukken, door klank- en stemfragmenten te combineren met instrumenten die ik bespeelde. Zelfs onbewust waren cinema en muziek voor mij communicerende vaten. Toen ik op een ochtend opstond met het idee om een album te maken, herinnerde ik me de gevleugelde woorden van Jean-Luc Godard (Franse filmregisseur, nvdr.): ‘Een film maken, dat is fondsen werven.’ Toen ik voldoende geld had verzameld en de studio indook met andere musici, startte het avontuur pas echt. Het was een leerschool met vallen en opstaan. Eén ding is zeker: het enige wat dromen scheidt van de werkelijkheid, is durven.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?

«Nine Inch Nails, TOOL, Muse, Tom Waits, Radiohead.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou je aanvragen bij je aankomst daarboven?

«‘Lateralus’ van TOOL.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Tot voor kort was mijn antwoord op deze vraag ‘een album maken’. Maar vandaag zou ik antwoorden: een volgende plaat maken met Rick Rubin en blijven doen wat ik graag doe. Of dat nu een stadion vullen is of eender welke andere zaal: zolang het enthousiasme van de partij is, ga ik door.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Nicolas Uhlen, Dominique Strubel, Simon Duhamel, Samuel Laub, Dis Huyghe, Floriane Desperier, François Vinsot, Thomas Pfrimmer, Thomas Picariello en alle muzikanten met wie ik samengewerkt heb en met wie ik het album in de toekomst ga spelen op de planken.»