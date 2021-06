SOUNDCHECK. Tin Fingers lanceert langverwachte debuutplaat: «Ik heb heel weinig vrienden zonder ‘fucked up dad’»

Dag Felix. Er zit een onbestemd gevoel van nostalgie vervat in het debuutalbum. Is dat een verklaring voor de albumtitel?

Felix Machtelinckx: «Ik ben blij dat je dat zegt, want de plaat is eigenlijk één en al nostalgie. De kiem van onze muziek ligt in donkere, weemoedige folk. Op een bepaald moment zijn we met die groovebox beginnen werken. Het ging toen niet goed met Tin Fingers: deels door corona, en ook omdat de debuutplaat al een hele tijd lag te rijpen. Die groovebox was de lijm die de aparte songs aan elkaar linkte. Het heeft ons uit het slop getrokken. Plots was er samenhang.»

Wat zijn de voornaamste thema’s doorheen de plaat?

Machtelinckx: «Het zijn vrij persoonlijke dingen, er is niet echt een verhaal of overkoepelend thema. Eerder gevoelens die ik heb of heb gehad. ‘Song for Sons with a Fucked up Dad’ spreekt een beetje voor zich. Ik ken heel weinig vrienden van mij die géén heel vreemde relatie hebben met hun vader of ‘fucked up dad’ hebben.»

Die song is autobiografisch?

Machtelinckx: «Mijn vader heeft zich op vrij jonge leeftijd van het leven beroofd, dus deels wel. Hij was niet per se een slechte vader, maar past wel in een bepaalde categorie van ‘fucked up’ zijn.»