SOUNDCHECK. Froukje ‘Ik Wil Dansen’ Veenstra verovert de Lage Landen: «De donkere kant van het leven inspireert mij veel meer dan de rooskleurige»

‘Ik ben bang voor een nieuwe dag / Dus ik dans tot de pijn verzacht’: de kans is groot dat je deze woorden de afgelopen maanden hebt meegekweeld. Ze komen uit de koker van Froukje Veenstra. De Nederlandse zangeres – amper 20 lentes jong – studeert Songwriting aan het conservatorium in Rotterdam, maar was eigenlijk altijd al bezig met liedjes schrijven. Haar oorwurm ‘Ik Wil Dansen’ werd door het Nederlandse muziekplatform 3voor12 verkozen tot ‘Song van het Jaar 2021’. Met haar tweede EP zet ze haar veroveringstocht in de Lage Landen nu verder. Maak kennis met Nederlands nieuwste popprinses.

Dag Froukje. Je EP heet ‘Uitzinnig’: waarom die titel?

Froukje Veenstra: «Zo heet een liedje op de EP. Het woord omvat meerdere dingen voor mij: het is heel vreugdevol, maar het heeft ook iets ongezonds. Je kan op verschillende manieren uitzinnig zijn. Het is alleszins een heel intense emotie, en best wel in lijn met de intense emoties die ik de afgelopen twee jaar gevoeld heb. Daarnaast vind ik ‘uitzinnig’ ook een mooi woord.»

Je doorbraaksingle ‘Groter dan ik’ ging over de klimaatcrisis. Wat is de centrale boodschap van deze EP?

«Er is niet echt een centrale boodschap. Deze EP gaat over emoties die ik heb gevoeld. Eigenlijk is er niets zo universeels als emoties. In het begin dacht ik dat ik over grote thema’s moest schrijven, maar nu heb ik gewoon gedaan waar ik zin in had.»

Zijn al je songs autobiografisch?

«Op deze plaat is alles autobiografisch, behalve nummer drie, ‘Een Man Die Nooit Meer Huilt’. Voor de rest gaat de EP over mezelf, over dingen die ik heb gevoeld en meegemaakt.»

In een interview met De Volkskrant las ik dat je als muzikante intuïtief eerder naar donkere onderwerpen neigt. Vind je de donkere kant van het leven boeiender om over te schrijven?

«Absoluut. Die donkere kant inspireert mij veel meer dan de rooskleurige. Dingen die makkelijk of heel optimistisch zijn doen mij gewoon niet zo veel. Ik grijp graag naar dingen die ik ingewikkeld of zwaar vind.»

Ben je altijd al een melancholisch iemand geweest?

«Zeker. Dat typeert mij wel heel erg.»

Je hebt in de media de status van ‘rijzende ster’ verworven: voel je een zekere druk om die status te bevestigen?

«Ja, vooral een tweede EP is best wel spannend. Bij je eerste project zijn er nog geen verwachtingen. Nu moet ik toch iets waarmaken. Ik probeer dat zoveel mogelijk los te laten, anders is dat een bron van stress.»

Vóór je tournee door de Lage Landen had je nog nooit opgetreden voor een groot publiek. Is de plankenkoorts intussen verdwenen?

«Ik heb altijd al op een podium gestaan, maar voor mijn eerste release had ik nog nooit met mijn eigen liedjes opgetreden. Ik voel me eigenlijk heel erg thuis op een podium. Het is wel indrukwekkend om voor een groot publiek te staan – iets anders dan toen ik vroeger met een coverbandje op een verjaardag optrad. Ik was best wel zenuwachtig. Op grote festivals heb ik nog niet opgetreden, dus dat is nog onbekend terrein. Spannend.»

In België heb je je op de kaart gezet met je tweede single ‘Ik Wil Dansen’ en door je samenwerking met Willem Ardui van blackwave. Je hebt intussen opgetreden op Pukkelpopkwartier en op Werchter Parklife: waarin verschilt het Belgische met het Nederlandse publiek?

«Er is wel degelijk een verschil. Het Belgische publiek is meer bescheiden en heel respectvol. Vol ontzag ook. Als ze een foto willen met mij excuseren Belgen zich uitvoerig. Nederlanders zijn daar veel makkelijker in, waardoor je die afstand minder voelt.»

‘Uitzinnig’ verscheen op 18 maart bij TopNotch. Froukje treedt op 21 april op in Het Depot in Leuven, op 22 april in de Vooruit in Gent en op 23 april in Trix in Antwerpen. Op 18 augustus staat ze op Pukkelpop.