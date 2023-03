Pukkelpop pakt uit met 15 nieuwe kleppers: boygenius, piri, Compact Disk Dummies en meer

VRIJDAG

Boygenius, dat later deze maand het debuutalbum ‘The Record’ uitbrengt, komt op de vrijdag van Pukkelpop langs. Dan zakken ook Blawan, Bob Vylan en Piri af naar het Limburgse Kiewit. Op die dag maken ook onder anderen Billie Eilish, Yungblud, Amelie Lens, Bazart, Froukje, M83 en Moderat hun opwachting.

ZATERDAG

Aan de line-up voor zaterdag voegt Pukkelpop meteen acht nieuwe acts toe, waaronder de Britse dj Nicolaas Douwma, ofwel Sub Focus. Zijn doorbraakplaat ‘Sub Focus’ (2009) werd vorig jaar heruitgebracht naar aanleiding van het dertigjarig jubileum van platenmaatschappij Ram Records. Ook het aanstormend Chinees-Amerikaanse hyperpopfenomeen en LGBTQIA+-activiste Alice Longyu Gao, de Canadese dj-producer Aquarian, Bombay Bicycle Club, Compact Disk Dummies, Gryffin, Joe Unknown en Skin On Skin worden op zaterdag geprogrammeerd.

ZONDAG

Eerder werden al onder andere Angèle, Anne-Marie, Limp Bizkit, 2manydjs, Ben Böhmer, Bicep, Chase & Status, Rema en Tom Odell aangekondigd.

Aan de affiche van zondag worden nog Anz, Deki Alem, KennyHoopla en The Amazons toegevoegd. Op deze laatste festivaldag treden onder meer The Killers, Florence and the Machine, Bonobo, Foals, Loyle Carner en Reinier Zonneveld op.

Tickets

Pukkelpop vindt plaats van 17 tot 20 augustus. Tickets voor Pukkelpop 2023 zijn te koop via tickets.pukkelpop.be. Voor een dagticket tel je 119 euro neer, voor vier dagen festival 265 euro.