FESTIVAL. Les Ardentes is terug, in XXL-formaat

Van 7 tot 10 juli eist Les Ardentes weer zijn plaats op de drukke festivalkalender op. Voor het eerst vindt het meest Luikse van alle zomerfestivals plaats in Rocourt, en de organisatoren leggen de lat meteen heel hoog. Maar ze houden ook vast aan hun eigen typische DNA: een 100% urban programma en een affiche die het beste van de Franstalige muziekscene koppelt aan internationale namen.

Bereid je maar voor op vier waanzinnige dagen: Les Ardentes steekt stevig van wal om Luik te doen ontploffen! Voor het eerst verlaat het festival zijn historische heimat, het Parc Astrid aan de oevers van de Maas. Voortaan is de thuisbasis Rocourt, ten noorden van de stad. Op die nagelnieuwe site kan het festival niet minder dan 50.000 festivalgangers per dag ontvangen, wat het dubbele is van de voorgaande edities.

Les Ardentes heeft meteen ook meer podia in petto, vijf in totaal. Daar hoort onder meer de Forcing Club bij, toevertrouwd aan de capabele zorgen van Konbini [met Back in the Dayz]. Je vindt er een overzicht van het beste wat de nieuwe rap- en hiphopscene te bieden heeft, bijvoorbeeld met A2H, Bu$hi, Ichon, J9ueve, Kobo, Sheldon en Tawsen. Naast die boegbeelden van de nieuwe generatie pakt Les Ardentes naar goeie gewoonte uit met enkele ijzersterke headliners.

De crème de la crème van de urban scene

Les Ardentes hoeft zichzelf niet meer te bewijzen. Dit is het festival bij uitstek voor alle liefhebbers van urban music. De voorbije twee edities moesten — zoals zovele andere evenementen — de duimen leggen voor het alombekende coronavirus. Dit jaar wil het festival die dubbele ontgoocheling doorspoelen en de band met het publiek weer aanknopen met een line-up in XXL-formaat. De grootste namen van de internationale rap en hiphop zakken af naar Luik: A$AP Rocky, Anderson .Paak, Tyler The Creator en Megan Thee Stallion. Niet mis, geef toe!

Ook aan Franstalige kant haalt het festival stevig uit. Wat dacht je bijvoorbeeld van Orelsan en Stromae, allebei ’s zondags op het programma. Het laat vermoeden dat de festivalbezoekers wel eens getrakteerd zouden kunnen worden op een live versie van ‘La Pluie’… Aan de zijde van die twee mastodonten noteren we ook nog de aanwezigheid van Damso, PNL, SCH, Ninho, Hamza, Zola, Freeze Corleone, Burna Boy en La Sexion d’Assaut.

Meer dan genoeg kwaliteit om bij weg te dromen... al betreuren we het dat er zo weinig vrouwelijk talent op de affiche staat. Op meer dan zowat honderd artiesten is maar 14% vrouw, zo rekende het platform Scivias, dat strijdt voor een meer inclusieve Belgische muziekscene, uit.

Nieuwigheden voor de 15de editie

Les Ardentes kent zijn publiek als zijn broekzak: jong, uitgesproken urban en geek. Daar speelt ook het festivalterrein op in, met onder meer de fameuze (en geliefde) Gaming Zone en de creatieve ruimte van Wallifornia Park.

De verhuis van het Parc Astrid in Coronmeuse naar Rocourt betekent dat het festival meer plaats heeft voor podia, animatie, maar ook voor kampeermogelijkheden. In het verleden konden slechts 8.000 festivalgangers hun tentje optrekken, op de nieuwe locatie zijn het er maar liefst 19.000.

Ook goed om te weten: het festival zal 100% cashloos verlopen. Overal kan (en moet) je digitaal betalen, zowel in de bars als aan de foodtrucks van de Route des Saveurs.

Eén ding is zeker: Les Ardentes rondt een belangrijke kaap met de vijftiende editie. Als je erbij wil zijn, kan je je maar beter haasten! Er blijven maar enkele combitickets meer over en wat de dagtickets betreft, is zondag al uitverkocht. Voor donderdag, vrijdag en zaterdag zijn er wel nog tickets.