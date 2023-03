Dour maakt affiche compleet met Janelle Monáe, Peggy Gou en 34 andere namen

Doureuuuh! Sla alvast een extra voorraad slaap in, want onze jaarlijkse vijfdaagse in Dour belooft weer een stevige te worden. Met nieuwe kleppers als Janelle Monáe, Peggy Gou, Biig Piig en 33 andere namen is de line-up compleet. Blokkeer 12 tot 16 juli dus maar in de agenda.

In de elektronische hoek van het festival werd onder meer de Koreaanse superster Peggy Gou toegevoegd, evenals de dubstep en drum and bass van de Canadese REZZ. Pedro Winter, de bezieler van de French Touch, komt dit jaar het twintigjarig bestaan van zijn Ed Banger Records vieren – het label dat onder andere Justice, Mr. Oizo en Para One lanceerde.

Indie en rock

Liefhebbers van de betere indie zullen tevreden zijn om Janelle Monáe op de affiche te zien, NBA Celebrity All Star player, acteur, mode icoon en queer afrofeministisch rolmodel. Romy, de helft van indieband ‘The XX, komt haar elektronische project voorstellen.

Daarnaast komen het duo Agar Agar, de Ierse Biig Piig en de Londense Eliza Rose ons onderdompelen in hun heerlijke mix van elektronica en pop. Salut c'est cool komt hun doldwaze show Dimension Bonus voorstellen.

SLIFT uit Frankrijk bracht net een EP uit op het mythische label Sub Pop en voegt zich bij een programma dat evenzeer back to roots is, op de nieuwe stage Le Garage, het toevluchtsoord voor al wie houdt van rock, hardcore punk, cold wave of metal.

Tegen seksisme

Tot slot gaat Dour Festival dit jaar een engagement aan met Scivias, dat streeft voor een meer inclusieve muzieksector. Meer concreet wil dit zeggen dat de podia van Le Labo en de Rockamadour voor minstens 50% zal bestaan uit mensen die geconfronteerd worden met seksisme.

Eerder tekenden Aphex Twin, dEUS, Hudson Mohawke, Yung Lean, 070 Shake, Bladee en Merol ook al present.

Alle nieuwe namen op een rijtje

Janelle Monáe, Peggy Gou, Acid Arab live, Agar Agar, Anetha, Biig Piig, Cymande, Eliza Rose, FJAAK, Flavien Berger, Gabber Eleganza presents Hakke Show, Héctor Oaks, ISHA, Johan Papaconstantino, Ken Carson, Kevin de Vries, KI/KI, LIBERATO, Lojay, PEDRO WINTER presents ED BANGER RECORDS XX, Peet, Rebekah & Malika Maria present Neuromance (Hybrid AV), Romy, Sad Night Dynamite, Salut c'est cool présente Dimension Bonus, SLIFT, Slimka, The Notwist, Tokischa, ENNY, Geeeko, High Hi, Living Gate, Primero, Serpent, TOCCORORO, TUKAN

Camping

Bijna even legendarisch als het festival zelf is de Dour-camping, waar vorig jaar nog de memorabele beweging «libérez les chaises» ontstond. Ook dit jaar kan de Dour-ganger weer kiezen tussen 5 opties: Camping Regular, Green Camping (met een groen charter), Comfort Camping (met ontbijt en jacuzzi), Dour les Bains (bars, zwembaden en jacuzzi’s) en The Village (glamping).

Nieuw dit jaar is dat na het festival, op maandagochtend, kampeeruitrusting en eten verzameld zal worden op één punt. Daar worden festivalgangers proactief uitgenodigd om vóór de middag langs te gaan en er af te zetten en/of terug mee te nemen wat ze willen. Zo wil het festival sensibiliseren en de afvalberg verkleinen.

Dour vindt dit jaar plaats van 12 tot 16 juli. Een combiticket kost 195 euro, een dagticket 70.