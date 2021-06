Zalando nodigt lokale modewinkels uit op platform

De dienst, ‘ Connected Retail’, bestaat al langer in andere Europese landen en wordt nu in België gelanceerd. Concreet kunnen lokale winkels hun producten op de Zalando-site aanbieden. Bij een bestelling zijn het de winkels zelf die de levering afhandelen (en een commissie betalen aan Zalando).

C&A

Twee C&A-winkels doen voorlopig mee: eentje in Antwerpen (op de Meir) en eentje in Gent (Korenmarkt). Het modeplatform belooft ook dat er een filter komt op de website, zodat consumenten gericht kunnen zoeken in het aanbod van de lokale winkels.