Zoveel vrouwen ervaren pijn tijdens de seks

Hoewel seks één van de grote geneugtes van het leven zou moeten zijn, is dat voor velen niet altijd het geval. Heel wat vrouwen hebben namelijk regelmatig pijn tijdens de seks en ervaren dat als ‘normaal’. Dat blijkt uit een rondvraag van Durex.

Van een kleine pijnscheut tot een voortdurende, doffe pijn: vrouwen ervaren maar al te vaak kwaaltjes tijdens het vrijen. En hoewel pijn een signaal van je hersenen is om aan te tonen dat er iets fout gaat, gaan veel vrouwen ervan uit dat seks en pijn nu eenmaal samengaan.

Pijn is niet normaal

Maar liefst 45 % van de vrouwen heeft weleens pijn ervaren tijdens de seks en accepteert dat als zijnde normaal, blijkt uit de enquête van Durex. Sterker nog, voor een zesde van de vrouwen gaat het om een regelmatig verschijnsel. «Je eigen lichaam kennen en weten wat normaal is en wat niet is cruciaal voor een gezond seksleven. Veel vrouwen hebben minder aangename seksuele ervaringen omdat ze niet weten waarom ze pijn ervaren. Of ze weten simpelweg niet dat die pijn alarmerend is», aldus Lindsay Forbes, welzijnsverantwoordelijke bij Durex aan Metro UK.

Ervaar je pijn tijdens het vrijen, praat er dan over. Met je partner, je huisarts en je gynaecoloog.