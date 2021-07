Zoveel reisden we als Belgen minder in 2020 dan in 2019

De Belg reisde in 2020 ook minder ver: de gemiddelde afstand, 720 kilometer, is ruim 300 km minder dan in voorgaande jaren. 72 procent ging met de auto op reis en slechts 18 procent met het vliegtuig. In voorgaande jaren schommelde dat respectievelijk rond 60 en 30 procent.

Goedkoper op vakantie

Minder dan de helft (46 procent) van onze landgenoten maakte een reis met minstens één overnachting. In 2019 was dat nog 70 procent. Slechts een derde (34 procent) reisde naar het buitenland, ten opzichte van 64 procent in 2019. Opvallend: de Belg gaf in 2020 ook een pak minder uit dan in 2019. De gemiddelde uitgave per reis nam met 150 euro af, dat is 26,3 procent minder dan het jaar voordien. De gemiddelde uitgave per dag nam zelfs af met 33 procent, dat is 28 euro per dag minder dan in 2019.