Zoveel geld heb je nodig om perfect comfortabel te kunnen leven

Geld en geluk. Het zijn twee termen die we maar al te graag gescheiden proberen te houden want «geld maakt niet gelukkig», maar toegegeven: je kan haast niet zonder in de wereld van vandaag. Onze maatschappij is nu eenmaal gericht op consumptie en alles kost geld, van eten over verwarming tot ontspanning. Maar hoeveel geld heeft een mens nu precies nodig om écht onbezonnen te kunnen leven?

Die vraag stelde zich een groep wetenschappers verbonden aan de Britse universiteiten van Bath, Bath Spa en Exeter. Ze ondervroegen daarom 8.000 personen afkomstig uit 33 verschillende landen om een goed beeld te krijgen van hoeveel geld we als mens denken nodig te hebben om in alle comfort te leven.

Geen grenzeloze middelen

En dat blijkt een hoop geld te zijn. Maar liefst 86 % van de ondervraagden gaf aan dat 9,8 miljoen euro hen het ideale bedrag leek om zonder zorgen door het leven te gaan. Amerikanen hadden het echter over 98 miljoen euro, terwijl mensen in Rusland, India en Argentinië al met «slechts» 980.000 euro tevreden zouden zijn. Volgens de onderzoekers tonen die resultaten aan dat de mens dus niet op zoek is naar grenzeloze rijkdom zoals vaak gedacht, maar dat er wel degelijk een limiet staat op ons verlangen naar geld en goederen. Een belangrijke conclusie naar hun mening, want de idee van grenzeloze middelen stelt met name op milieuvlak problemen - consumeren is namelijk allesbehalve gunstig voor onze planeet.