Zorgt ‘brown noise’ nu echt voor die oceaan van rust?

‘Brown noise’ is het nieuwe geluid dat Gen Z tot rust brengt. Volgens ingewijden klinkt het als «de oceaan», de «klank van een storm», of als «frisse lucht in de oren». De bruine, kolkende ruis klinkt zachter dan de welbekende ‘witte ruis’. Daardoor zou dat het perfecte omgevingsgeluid zijn voor angstige geesten die lijden onder een onophoudelijke gedachtestroom. Op TikTok is ‘brown noise’ alvast een hit, met name binnen de ADHD-gemeenschap. Maar heeft het effectief die kalmerende gave?

Oudere generaties zijn ongetwijfeld vertrouwd met witte ruis: de zwart-witte storing die op analoge televisies verscheen wanneer de ontvangst wegviel. Die ruis werd aanvankelijk gezien als een vervelend technisch mankement, maar recent kwam via een kleine studie aan het licht dat het sussende geluid studenten met ADHD potentieel beter laat concentreren. Verschillende kersverse ouders zweren ook bij witte ruis om hun baby te doen inslapen.

Toch is het nu ‘brown noise’ dat het internet verovert, eveneens ruis, maar dan met wat zachtere klanken. ‘Brown’ verwijst naar de ‘Browniaanse beweging’, een natuurkundig verschijnsel dat de beweging van stuifmeelkorrels in water beschrijft. Het verschil met witte ruis is vooral dat er bij ‘brown noise’ meer noten zijn met lage frequenties. Doordat de meeste harde noten met een hoge frequentie weggehaald zijn, wordt bruine ruis als meer aangenaam ervaren.

Oceaan van rust

De Spotify-playlist voor ‘Brown Noise’ tikt op dit moment af op zo’n 385.000 vind-ik-leuks, terwijl de #BrownNoise op TikTok 85 miljoen views oplevert. Op de video-app duiken er video’s op waarin gebruikers zweren dat het geluid hen helpt om te ontspannen, te concentreren of in slaap te vallen. Het geluid zou je «razende gedachten» kunnen uitschakelen, en afleidende omgevingsgeluiden doen verdwijnen. «Dit is waarom ik zo geobsedeerd ben met de zee, en het geluid van het water. Dit geluid voelt hetzelfde», schrijft iemand onder een video. «Mijn hersenen voelden nog nooit zo stil aan», klinkt het elders.

Vooral binnen de ADHD-gemeenschap kan het geluid op bijzonder veel fans rekenen. Verschillende gebruikers beweren dan ook dat het bruine geluid vooral werkt voor neurodivergente mensen, dat wil zeggen mensen met bijvoorbeeld autisme, ADHD of hoogbegaafdheid. Dat zou steek kunnen houden, gezien uit die kleine studie met studenten bleek dat witte ruis net voor een slechter resultaat zorgde bij neurotypische mensen.

Werkt het?

Maar zorgt bruine ruis nu echt voor dat relaxerende zengevoel? Daar zijn op dit moment nog geen bewijzen voor. Professor farmaceutische wetenschappen Dan Berlau van de Regis University in Colorado zegt aan The Guardian dat hij vermoedt dat er niets «magisch» is aan bruine ruis, maar dat hij wel begrijpt hoe het geluid kan helpen bij neurodivergente hersenen. «Een externe ruis creëren die als het ware als dekentje werkt voor de hersenen: het klinkt logisch dat dit een deel van die hersenruis zou kunnen kalmeren bij de groep. Maar daar zijn geen bewijzen voor.» Toch hoeft je dat zeker niet tegen te houden om een afspeellijst met bruine ruis op te zetten, als dat helpt om te concentreren, benadrukt de professor.