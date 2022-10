Zin in vakantie? Deze Italiaanse regio betaalt je openbaar vervoer én musea als je een weekendje blijft

Dat de kostprijs van een vakantie of weekendje weg weleens danig kan oplopen, hoeven we je niet te vertellen. Zeker nu de inflatie zich overal laat voelen, swingen de prijzen de pan uit, ook in het buitenland. Wil je alsnog op vakantie, maar waar mogelijk een beetje geld besparen? Dan is de Italiaanse regio Friuli Venezia Giulia wellicht jouw perfecte volgende bestemming.

De regio is gelegen in het noordoosten van het land en ontvangt daardoor relatief weinig toeristen, zeker in vergelijking met de rest van Italië. Niet optimaal voor de lokale economie en dus wil de toeristische dienst er alles aan doen om meer bezoekers richting Friuli Venezia Giulia te trekken.

Italiaanse escapade

Goed voor hen én goed voor reizigers die de regio willen ontdekken. Wie minimaal twee nachten in één van de deelnemende hotels verblijft, kan namelijk rekenen op een hele hoop voordelen. Ten eerste wordt je retourtreinrit vanuit Latisana-Lignano-Bibione, Cervignano-Aquileia-Grado, Trieste Airport, Trieste Centrale of Udine en met als bestemming Trieste, Udine, Grado of Lignano Sabbiadoro volledig terugbetaald. Ten tweede krijgen toeristen een kaart, waarmee ze niet alleen gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, maar ook gratis toegang krijgen tot een heleboel musea en andere activiteiten in de regio.

Weet je niet meteen wat doen in Friuli Venezia Giulia? Wel, de regio ligt pal tussen de zee en de bergen, dus er is voor ieder wat wils. Of je nu zin hebt in een frisse duik, een dagje spa’en of lekker wandelen in de natuur: het kan er allemaal. De actie loopt nog tot 31 mei, voor meer info kan je terecht op de website van de regio.