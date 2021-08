Zin in een échte Napolitaanse pizza? Je kan hem (binnenkort) rechtstreeks thuis laten bezorgen

Pizza is wellicht één van de populairste fastfoodgerechten ter wereld. In elke stad vind je wel een pizzeria en de supermarktvriezers liggen vol diepgevroren varianten. Maar de échte pizza, die komt nog steeds uit Napels, de geboorteplaats van het gerecht.

Uiteraard zeggen we nooit ‘nee’ tegen een tripje naar Italië, maar laten we eerlijk zijn, je kan niet elke keer dat je zin hebt op vakantie naar Napels. Hoe jammer dat ook is. Wil je alsnog genieten van een heerlijke Napolitaanse pizza, dan kan dat binnenkort gewoon - één klik op de knop (of, allez, enkele klikken) en je pizza wordt helemaal uit New York (dus nee, niet Napels) thuisbezorgd.

Napolitaanse pizza uit New York

Dat toverkunstje is mogelijk dankzij Talia di Napoli, een Napolitaanse pizzeria nabij New York. Zij wouden ervoor zorgen dat iedereen - ook in coronatijden - kan genieten van het heerlijke baksel en zetten daarom een systeem op poten waardoor je pizza gewoon thuis wordt geleverd. Uiteraard is hij niet meer warm tegen dan - integendeel, want de pizza’s worden door bevriezing als het ware ingeslapen, om vervolgens bij jou thuis weer tot leven gewekt te worden. Het resultaat is dus een soort kruising tussen een diepvriespizza en een vers exemplaar.

Op het menu vind je onder andere de welbekende Margherita, de Provolina, de Tartufo en de Rossa. Bestellen kan wel enkel per zes of acht, want het moet nu ook weer niet té zot worden. Voorlopig levert het bedrijf enkel in de Verenigde Staten, maar daar willen ze zo snel mogelijk verandering in brengen.

Meer info vind je op hun website.