Zeg het met biologische bloemen: Bloomons bioboeket is terug

Nu het mooie weer nog even op zich laat wachten, is het aan ons om zelf een stukje zomer in huis te halen. En de makkelijkste manier om dat te doen is door middel van een fleurige bos bloemen. Boekettenliefhebbers kunnen al jarenlang terecht bij Bloomon en vanwege groot succes brengt de bezorgdienst ook dit jaar het bioboeket terug.

Vorig jaar was Bloomon Benelux-speler om een biologische bos bloemen op de markt te brengen. Iedere week was er een beperkt aantal bioboeketten beschikbaar en die waren steevast binnen de kortste keren uitverkocht. Vanwege dat succes komt de biobos ook dit jaar terug en ditmaal werd de oplage verdrievoudigd. «Onze ambitie is om structurele stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en hiermee ook de rest van de bloemensector te inspireren», aldus CEO Bart Troost.

Bloemenmix

Voor het Bio-boeket werkt bloomon alleen samen met Nederlandse biologische kwekers die enkel biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en een Skal-certificaat hebben. Skal is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de biologische keten in Nederland. Afhankelijk van het aanbod zal Bloomon gedurende de zomermaanden verschillende designs aanbieden. «Het Bio-boeket is gevuld met verschillende seizoensfavorieten zoals de Allium, Helianthus, gladiolen en Consolida», vertelt Anton van Duijn, Style Director bij bloomon. «Hoe het daadwerkelijke design eruit komt te zien, is afhankelijk van welke bloemen er beschikbaar zijn.» Het bioboeket kost 34,95 euro en is verkrijgbaar vanaf nu tot eind september (of zolang de bloemen beschikbaar zijn).