YES. Bozar opent vanaf DIT moment eindelijk gloednieuwe rooftopbar voor het grote publiek

Architect Victor Horta had in zijn oorspronkelijke plannen van Bozar altijd de bedoeling om de daken van het paleis open te stellen. De renovatie van het dakterras werd in september 2021 al voltooid. Initieel was de locatie er enkel voor privé-evenementen, maar enkele maanden later volgt er nu toch een publieke opening. Bozar liet door «Les Organisateurs» een totaalconcept op maat ontwerpen.

Gratis

Solar Rooftop zal elke dag open zijn van 12 tot 23 uur en biedt aan de ene kant uitzicht op het Koninklijk Paleis en aan de andere kant over de benedenstad. Volgens Bozar is het de ideale plek voor een romantisch uitje, een borrel met vrienden, een bedrijfsfeestje of om af te spreken voor of na een Bozar-evenement. Het dakterras is gratis en zonder reservatie toegankelijk.

Tijdens de renovaties werd het dakterras zo dicht mogelijk bij het originele plan ingericht. De waterdichting en isolatie werd aangepakt en de hele vloer is bedekt met betonnen dallen. Daardoor is de rooftop 25 centimeter verhoogd. Aan de kant van de Ravensteinstraat werden de originele balustrades gerenoveerd en aan de kant van de daken van Bozar werden de balustrades gereconstrueerd naar oude plannen en foto’s.