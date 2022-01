YAY! Monopoly brengt officiële @Work-editie uit

Monopoly kennen we allemaal. Als kind konden we urenlang zoet zijn met straten kopen, huisjes bouwen en - uiteraard - valsspelen. Sinds de begindagen van het gezelschapsspel zijn er heel wat nieuwe versies verschenen en nu wordt er nog eentje toegevoegd aan die lijst. In het najaar van 2022 komt er namelijk een nieuwe en exclusieve Monopoly-uitgave onder officieel erkende licentie van Hasbro: Monopoly @Work. Deze gelimiteerde uitgave biedt de uitgelezen kans om het bedrijfsleven op een alternatieve, ludieke manier te ontdekken.

De editie blijft trouw aan het originele spelconcept maar wordt in een bedrijfsjasje gestoken. Alle locaties van het klassieke Monopoly-spelbord worden aangepast naar afdelingen en ruimtes die in een bedrijf voorkomen. Zo zal je bijvoorbeeld de HR- of de Marketingafdeling kunnen kopen, maar ook de vervoersmiddelen van en naar het werk komen aan bod. Bovendien worden ook de Kans- en Algemeen Fondskaartjes aangepast met komische werksituaties die voor iedereen herkenbaar zijn. Zo kan je Monopoly-geld verdienen als werknemer van de maand of dankzij de verkoop van aandelen. Voor de overige invulling van het spel is het nog wachten tot de lancering eind 2022.

Komieke ambassadeur

Ambassadeur van deze editie is comedian Arnout Van den Bossche, gekend van zijn theatershow ‘Burn-out voor beginners’ waarmee hij meer dan 100.000 bezoekers naar de zalen trok. Zo verkocht hij onder andere maar liefst twee keer de Lotto Arena uit. Arnout is zelf ingenieur van opleiding en heeft heel wat ervaring opgedaan in de privésector alvorens hij van start ging met zijn professionele comedy carrière. Zijn show gaat over situaties die iedereen kent van op de werkvloer met de daarbij horende clichés. Zijn vaste cartoonist, Bart Vantieghem, is de illustrator van Monopoly @Work. Bart is tevens zelf comedian en heeft reeds heel wat werk gerelateerde cartoons van Arnout getekend.

Locatie te bepalen

Er is één locatie op het spelbord die nog niet bepaald is. Iedereen kan stemmen op zijn favoriete bedrijfsafdeling en zo bepalen welke afdeling het duurste plaatsje krijgt op het spelbord. Het wordt dus spannend om te vernemen welke afdeling de meesten stemmen kan verzamelen en zo officieel benoemd kan worden tot meest belangrijke afdeling binnen het bedrijfsleven. Iedereen die zijn stem uitbrengt maakt kans op Royco soepjes voor zijn / haar firma ter waarde van 1.000 EUR. Stemmen kan via de site tot en met donderdag 10 februari om middernacht.

Het zal gaan om een gelimiteerde oplage. Hoeveel spellen er exact zullen gedrukt worden is nog niet duidelijk, maar het spel zal slechts eenmalig geproduceerd worden. Voor zij die zich willen verzekeren van een exemplaar: het spel kan nu al besteld worden als pre-order. Het spel wordt in het najaar dan automatisch geleverd.