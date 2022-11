Wil je een perfecte huid à la Hailey Bieber? Deze duurzame én goedkope gezichtscrème is favoriet bij celebs

Eruitzien als een model of filmster, dat willen we allemaal wel. Helaas is dat voor de meesten onder ons niet mogelijk en daar heeft geld een hoop mee te maken. Heel wat celebs spenderen maandelijks fortuinen aan hun persoonlijke verzorging, met uitgaven gaande van botox tot kappersbezoekjes en noem maar op. Daar hebben wij stervelingen geen budget voor, maar sommige schoonheidsproducten vormen een uitzondering op die regel.

De meeste huidverzorgingsproducten waar je celebs mee spot, kosten gerust enkele honderden euro’s per potje - oftewel, een maand eten voor de meesten onder ons. Gelukkig zijn er ook enkele producten die wél binnen bijna ieders budget passen, maar die daarom niet minder goed zijn.

Hailey Bieber, Victoria Beckham en Rosie Huntington-Whiteley zweren alle drie bij Weleda Skin Food, een duurzame gezichtscrème die je ook bij ons kan kopen en die je zo’n vijf euro kost.

Als we Bieber mogen geloven, die de gezichtscrème in een recente TikTok-video aanbeveelt als haar geheim voor een stralende huid, is de crème wel alleen geschikt als je niet vies bent van een vettig aanvoelend product. Zelf is ze daar naar eigen zeggen wel fan van en het resultaat, wel, dat mag er wezen. Het proberen meer dan waard dus als je het ons vraagt.