Wetenschappers vinden verband tussen gezond bioritme en de ziekte van Alzheimer

Wetenschappers ontdekten al een tijdje geleden dat slecht slapen een van de eerste symptomen zou kunnen zijn van de ziekte van Alzheimer. Vooralsnog was het onduidelijk wat het verband tussen die slaapverstoring en de ziekte was, maar een nieuw Amerikaans onderzoek, gepubliceerd in Plos Genetics, zegt dat een gezond bioritme de symptomen van de ziekte zou kunnen verlichten.

Het onderzoek van de Rensselaer Polytechnic Institute in New York stipt nogmaals het belang van een goede slaaphygiëne aan en brengt het in verband met de ziekte van Alzheimer. Hun resultaten komen hierop neer: volgens de studie zou je bioritme, of je 24-uursritme, ervoor zorgen dat je brein de capaciteit heeft om afwijkende eiwitten die in verband gebracht worden met Alzheimer op te ruimen.

De ziekte van Alzheimer is namelijk een ziekte waarbij verbindingen tussen de zenuwcellen in de hersenen verloren gaan. Daarbij beginnen abnormale eiwitten zich op te hopen. Hersenen zetten doorgaans immuuncellen in om die slechte eiwitten te vernietigen. Die immuuncellen zouden dus volgens de onderzoekers een bepaald ritme erop nahouden, namelijk: een 24-uursritme. Als die cellen dat bioritme kwijtraakten, dan waren ze ook minder goed in staat om alles netjes op te ruimen.

Is je slaap verstoord of hou je er een ander ritme op na, dan zouden er dus nog van die eiwitten overblijven in je hersenen. Daardoor zou de ziekte van Alzheimer zich gemakkelijker kunnen ontwikkelen. Die resultaten zouden ook verklaren waarom een slaapstoornis en Alzheimer zo vaak hand in hand gaan.

Slaaphygiëne en therapie

De onderzoekers leggen aan CNN uit dat er allicht een «complexe wisselwerking» is tussen slaapstoornissen en de ziekte van Alzheimer. De verstoorde slaap en bioritme zorgen ervoor dat de slechte eiwitten beginnen op te hopen, maar daardoor zouden ook de hersencellen die ervoor zorgen dat we ons 24 uursritme aanhouden verstoord raken, waardoor we nog slechter slapen en de eiwitten zich nog meer beginnen op te hopen.

Deze bevindingen zijn volgens de onderzoekers goed nieuws: het maakt het pad vrij voor meer gerichte therapie. Zo zouden er manieren kunnen zijn waarop je de hersenen kunt stimuleren om de schadelijke eiwitten op te ruimen, bijvoorbeeld. Maar ook extra aandacht voor ons bioritme en onze slaaphygiëne zou er volgens hen voor kunnen zorgen dat we de symptomen van Alzheimer op zijn minst kunnen verlichten of vertragen.