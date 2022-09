Weg met vuil, huidschilfers en een kolonie huisstofmijt: zo krijg je je matras schoon (video)

In je matras gonst het van het leven. Vuil, stof en huidschilfers vormen er een uitstekende voedingsbodem voor huisstofmijt. Dat zijn kleine diertjes waarvoor je een allergie kan ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om je matras af en toe een goede poetsbeurt te geven. Maar hoe begin je daaraan?

Het lijkt misschien niet zo, maar die mooie witte matras zit eigenlijk vol vuil, stof, dode huid en vooral heel erg veel huisstofmijt. Voor deze niet zo gezellige beestjes is de warme omgeving van je matras, die bovendien vol zit met heerlijke huidschilfers, de ideale woonplek.

Allergie

Op zich is dat geen enkel probleem, tot je er een allergie voor ontwikkelt, of toch voor hun uitwerpselen. Mijn excuses alvast voor wanneer je vanavond een zorgeloos oogje dicht wil doen en terugdenkt aan dit artikel. Zo’n allergie komt in veel vormen voor, gaande van jeuk, niezen en een verstopte neus tot astma en eczeem. Het enige probleem is dat je de beestjes maar heel moeilijk weg krijgt.

Het enige dat je echt kan doen, is je matras kuisen. De vraag is alleen: hoe pak je dat het best aan? «TikTok to the rescue!» De Australische Chantal Mila neemt in een drukbekeken video haar matras onder handen met alledaagse schoonmaakmiddelen die je overal vindt. Zo gaat ze eerst met de stofzuiger over de matras, om er vervolgens een mix tussen baksoda (misschien zelfs bekend als zuiveringszout, red.) en essentiële olie op te strooien. Laat dat een paar uur intrekken, om ten slotte nog eens de stofzuiger boven te halen en het hele goedje weg te zuigen. Vergeet ondertussen ook niet om je beddengoed te wassen, net als je kussens en je dekens.