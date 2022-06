We gaan weer op reis: zeven vakantietrends voor deze zomer

1. Zorgen over pandemie zijn weg

«Wat met de pandemie?», amper 18 % van de Belgen piekert nog over deze vraag wanneer ze een reis uitstippelt. Dat concludeerde Touring in zijn vakantiebarometer. De Belg wil op reis ondanks de torenhoge inflatie, woekerende benzineprijzen en oorlog in Oekraïne. Reisbureau's hebben het drukker dan ooit.

2. Meer budget voor vakantie

Onze vakantie mag er best wat luxueuzer uitzien. En ook een hoger prijskaartje blijkt geen probleem. Tegenover 2019 is het gemiddelde vakantiebudget met maar liefst 15 % gestegen, merken verschillende Belgische touroperators.

3. Vaker in businessclass

Vliegtuigmaatschappijen krijgen minder zakentoeristen over de vloer. Het gevolg? Meer vrije zitjes in businessclass. Die worden nu betaalbaar voor toeristen. Zo is het veilingsysteem van Ethiopian Airlines nog nooit zo populair geweest. Passagiers kunnen vlak voor vertrek bieden op de overgebleven business seats. Zo genieten ze al vanaf 350 euro van een flat bed en glas champagne.

4. Auto blijft in trek

Bijna zeven op de tien Belgen reist met de auto. Daarvan kiest 2 % voor een volledig elektrische wagen. Waarom we nog altijd zo massaal van koning auto houden? Omdat we er snel en flexibel mee op onze bestemming raken. Toch doen de hoge brandstofprijzen twee op vijf landgenoten twijfelen over hun bestemming en vervoersmiddel. 40 % van de Belgen past er z’n plannen zelfs door aan. Het vliegtuig en ook de trein zijn dit jaar opnieuw even populair als voor de pandemie. Dat merken ze ook in de Franse regio Vaucluse. Alsmaar meer Belgische toeristen arriveren er met de trein en boeken die aan een vast tarief, zonder fueltoeslagen of dure benzineprijzen. Ook verdere bestemmingen zoals Zuid-Tirol (Italië) en Davos-Klosters (Zwitserland) zien meer toeristen aankomen met de (nacht)trein. Voornamelijk omwille van het feit dat treinvakanties duurzamer zijn, maar ook rustgevender. Slow toerisme op zijn best!

5. Rush op last minutes

De zomervakantie is in aantocht. En dat veroorzaakt een rush op de last minutes. In mei schoot het aantal boekingen bij de touroperators plots in de lucht. Stijgingen van 70 % in vergelijking met dezelfde periode in 2019 zijn geen uitzondering. Ook in Malta lopen de reservaties aan een recordtempo binnen. In april was nog maar de helft van alle hotelkamers gereserveerd voor de zomer. Begin juni steeg die bezettingsgraad naar meer dan 90 %.

6. Voorkeur voor unieke reizen

Een reis is meer dan ooit een ervaring. En die mag best uniek en exclusief zijn, al dan niet met een Belgisch tintje. Zo organiseren meer en meer Belgen unieke vakanties in het buitenland. Yogavakanties zijn bijvoorbeeld erg in trek. Dat bevestigt de West-Vlaamse Tanja Van Poucke. Met haar B&B Dar Ta’ Zeppi organiseert ze yogasessies in prehistorische tempels op Gozo (Malta). De Belgische kunstenaar Herman Janssens organiseert met Witruim dan weer schilder, meubel en graffiti workshops in het midden van de natuur van de Vaucluse. De Belgische ruiter Laure-Anne Rigaux richtte Outside the Corral op, specialist in ruitervakanties. Zo galoppeer je zes dagen door de Portugese Alentejo of maak je een safari te paard in Zuid-Afrika.

7. Interessante kortingen

De oorlog in Oekraïne heeft evenwel een grote impact op enkele specifieke toeristische bestemmingen die normaal veel Russische klanten mochten verwelkomen. Zo staan verschillende hotels in bijvoorbeeld Turkije, Egypte en het Italiaanse Rimini bijna leeg. Daarom richten ze hun pijlen nu op West-Europese gasten, die ze lokken met schitterende kortingen.