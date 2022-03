Wandelen maar! Nationaal Park Hoge Kempen organiseert een vierdaags Hiking Festival

Ons Belgenlandje mag dan wel niet wereldwijd beroemd zijn om z’n natuurpracht, toch valt er op eigen bodem heel wat te beleven op het vlak van wandel- en natuupret. Eén van de mooise bezienswaardigheden wat dat betreft is wellicht het Nationaal Park Hoge Kempen. En dat park heeft binnenkort nog een nieuwigheidje voor je in petto.

We hebben het uiteraard over de opening van de National Park Trail, een nieuwe langeafstandsroute doorheen het park die maar liefst 110 kilometer lang is. Dagenlang wandelplezier verzekerd dus en dat mag gevierd worden.

Kort of lang

Daarom organiseert het park van 3 tot en met 6 juni het Hiking Festival. Deelnemers wandelen op vier dagen het hele 110 kilometer-lange parcours en mogen daarvoor op een beetje begeleiding rekenen. In ruil voor je tickets van 50 euro zorgt de organisatie voor bustransfers, picknicks en kampeerplekken. Het enige wat jij hoeft te doen, is wandelen. Vind je 110 kilometer toch wat lang? Dan kan je voor 15 euro (inclusief picknick) er ook voor kiezen om slechts één etappe mee te wandelen. Toegankelijker en alsnog dik de moeite als je het ons vraagt.

Plaatsen zijn beperkt, dus geïnteresseerden reserveren maar best snel een plaatsje! Alle info vind je hier.