Wandeldates beu? Gent stelt je ideale romantische dateparcours samen

Wie op single was in coronatijden heeft vast en zeker meer dan genoeg van romantische wandeldates of picknicken in het park. Maar ook wie een relatie heeft, kan na de eindeloze avonden Netflix & Chill weleens een spannende date gebruiken. Daarom besliste Stad Gent om in ‘lovedown’ te gaan en een tool te ontwikkelen die jouw perfecte date samenstelt. Je vult elk wat vragen in en ziezo: de date van je dromen is geregeld. Nu nog de partner van je dromen.