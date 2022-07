Waarom we allemaal met onze mond open zouden moeten eten

Van kleinsaf aan krijgen we het te horen: eten met je mond open is onbeleefd. En hoewel het bij kinderen nog weleens door de vingers wordt gezien, is er niets vervelenders als een volwassene die naast je op restaurant met z’n mond open zit te eten. Die herkauwde frietjes had je echt niet hoeven zien. Nochtans zou die onbeleefderik zomaar gelijk kunnen hebben.

Uit een nieuw onderzoek van de universiteit van Oxford blijkt namelijk dat eten met je mond open ervoor zou kunnen zorgen dat je voedsel beter smaakt. De praktijk zou namelijk helpen om meer vluchtige organische componenten vrij te geven, waar je reuk- en smaakzin klaarblijkelijk baat bij hebben.

Tafelmanieren overboord

Volgens experimenteel psycholoog professor Charles Spence zouden de aromatische componenten met name het achterste gedeelte van de neus beter bereiken. Daardoor krijgen je olfactorische sensorische neuronen een boost en ben je dus in staat om je eten beter te proeven. In een interview met The Times spoort hij ouders dan ook aan om hun kinderen niet te verplichten met gesloten mond te eten. Verder is hij er ook van overtuigd dan eten met je handen in plaats van bestek je smaakervaring naar een hoger niveau tilt. Benieuwd of het onderzoek ervoor zal zorgen dat we binnenkort allemaal «zonder tafelmanieren» eten of niet...