Vijf tips voor een weekend vol festival-, theater- en circusplezier

Bijloke Wonderland

nog t.e.m. 29/8

Muziekcentrum De Bijloke in Gent en LOD muziektheater bundelen opnieuw hun krachten voor de tweede editie van Bijloke Wonderland, een zomers kunstenfestival op de Bijlokesite. Nestel je met een drankje in de idyllische binnentuin voor een theatervoorstelling, neem je slaapzak mee voor een concert bij zonsopgang of kom van je stoel tijdens een danstheaterfeest met een silent disco. Een deel van de concerten en voorstelling zijn bovendien gratis, maar als je zeker wil zijn van je plekje kan je best reserveren.

bijloke.be

CIRKL

13/8 - 15/8

Leuven verandert dit weekend in één grote circustent. Je vindt acrobaten, clowns en andere kunstenaars op de gekende plekken, maar ook op bijzondere locaties. Een artiest danst tussen honderden muizenvallen in de Predikherenkerk, een andere jongleert op een trampoline in een woonzorgcentrum en heel wat gezelschappen strijken neer in de houten Velodroom. En natuurlijk mag je zelf ook eens proberen: proef van allerlei circustechnieken, stuiter door Leuven tijdens een parkourwandeling of word zelf deel van een acrobatische video-installatie.

cirklcircus.be

Jazz Middelheim

13/8 - 16/8

Na een jaar pauze is Jazz Middelheim dit weekend eindelijk aan zijn 40ste editie toe. En naar goede gewoonte staat de affiche van het festival vol fantastische muzikanten, met talent van eigen bodem maar ook internationale artiesten. Vanavond kan je in het idyllische Park den Brandt in Antwerpen naar onder andere STUFF. en Alfa Mist gaan luisteren, in de rest van het weekend staan Kris Defoort, Philippe Catherine, Avishai Cohen en nog heel wat andere toppers op het podium.

jazzmiddelheim.be

Obon Matsuri

13/8 - 14/8

De Japanse Tuin in Hasselt viert dit weekend het Obon Festival (Obon Matsuri in het Japans), een van de beroemdste traditionele feesten in Japan, waarbij de feestvierders hun voorouders herdenken. De tuin blijft voor de gelegenheid extra lang open en je kan er genieten van heel wat spelletjes en een Japanse kermis. En dan is er nog toro nagashi, de traditie om kleine lantaarns te water te laten: zodra het donker wordt, verandert de vijver in de Japanse Tuin in een zee van drijvende lichtjes.

japansetuin.be

Hartstocht

nog t.e.m. 25/9

Terwijl de theaters gesloten bleven, verzon Compagnie Cecilia de Hartstocht: drie inspirerende fietstochten langs luisterverhalen, geschreven en ingesproken door acteurs en vertellers als Titus De Voogdt en Jean Paul van Bendegem. De routes, elk goed voor 35 tot 45 kilometer in en rond Gent, leiden je langs de bekende fietsknooppunten met verhalen over … knooppunten. Want die kennen we allemaal: de belangrijke momenten, personen en ideeën die je leven een andere richting uitsturen.

compagnie-cecilia.be