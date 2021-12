Vijf natuurlijke producten voor je thuisapotheek

Arnica

Om kneuzingen, blauwe plekken en andere lichte pijn te behandelen, is arnica montana een must in je natuurlijke apotheek. Dankzij haar ontstekingsremmende en pijnstillende eigenschappen verlicht deze plant snel pijnlijke spieren. Arnica is ook erg efficiënt om bloeduitstortingen te kalmeren of de ontwikkeling van builen te beperken. Onmisbaar, vooral met kinderen in huis!

Calendula

Calendula is dé bondgenoot van de gevoelige huid. Calendula of goudsbloem is rijk aan antioxidanten en staat bekend om haar verzachtende, herstellende en ontstekingsremmende eigenschappen. Ze voedt, hydrateert en beschermt de huid. Ze verzacht en kalmeert de droge of geïrriteerde huid. Deze actieve bestanddelen bevorderen ook de genezing en stimuleren de regeneratie van een verzwakte of beschadigde huid. Je kan calendula gebruiken om allerlei kwaaltjes te verzorgen: irritaties, droge huid, jeuk, kloofjes, lichte brandwonden, huidontsteking, insectenbeten...

Aloë vera

Aloë vera heeft heel wat weldadige effecten. Je kan de plant uitwendig gebruiken, haar verzachtende eigenschappen vormen een doeltreffende behandeling van lichte brandwonden of een zonneslag na het skiën. Maar je kan aloë vera ook inwendig gebruiken, in de vorm van pulp, om brandend maagzuur tegen te gaan.

Propolis

Propolis is een hars die door bijen wordt verzameld om de wanden van de bijenkorf te bestrijken en zo te beschermen tegen microben. Vanwege zijn antibacteriële, schimmelwerende en antivirale eigenschappen is propolis onmisbaar in de winter, vooral om infecties van de luchtwegen te bestrijden. Het geneest verkoudheden, keelpijn en hoest, en stimuleert het immuunsysteem.

Essentiële oliën

Een goede natuurlijke apotheek heeft ook essentiële oliën in de aanbieding (voor uitwendig gebruik en als de gebruiksaanwijzing zorgvuldig wordt gevolgd). Een van de meest voorkomende is pepermuntolie. Het is erg efficiënt tegen misselijkheid en reisziekte. Dankzij haar pijnstillende eigenschappen kan ze ook gebruikt worden tegen hoofdpijn: masseer één of twee druppels in op je slapen.