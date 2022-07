Voor sommigen onder ons begint de zomervakantie. Ah, de opluchting is heerlijk wanneer je je boeken net hebt opgeborgen – voor 2 à 3 maanden of misschien zelfs voorgoed? Voor de reeds afgestudeerden, werkenden en gepensioneerden onder ons: herbeleef dat nostalgisch vreugdemoment met deze films waarin het einde van het schooljaar (toch even) centraal staat. Lees hier verder.