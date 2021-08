Vijf dingen die je beter niet eet als je niet naar toilet kan gaan

Constipatie, het overkomt de besten. Je beseft je pas hoeveel deugd het doet om een kakske te doen als dat je al enkele dagen niet is gelukt. Wat de redenen zijn voor je ongemak, kunnen we je helaas niet exact vertellen (alleen jijzelf en je dokter kunnen je daarbij helpen), maar we kunnen je wel helpen om de dingen vlotter te laten verlopen.

Constipatie heeft namelijk alles te maken met je ingewanden en die reageren dan weer op wat je eet. Dus zelfs als je wc-staking te wijten is aan stress, zijn er enkele dingen die je beter niet eet als je niet naar toilet kan. Je wil de situatie immers niet verergeren...

Groene bananen

Een rijpe banaan kan geen kwaad, maar een te onrijpe banaan daarentegen is een ander verhaal. Die heeft namelijk de vervelende eigenschap om je uit te drogen en laat dat nu net niet bevorderlijk zijn.

Melkchocolade

Wees gerust, je mag echt nog wel een klein stukje chocolade eten als je niet naar toilet kan. Probeer je echter te beheersen en speel niet de hele reep naar binnen, want de gevolgen daarvan zouden weleens nefast kunnen zijn. Probeer sowieso om het te houden op zwarte chocolade, want die bevat meer vezels en is dus minder constiperend.

Rood vlees

Hoe lekker het ook moge zijn, goed voor je ingewanden is die biefstuk niet bepaald. Je maag heeft het erg moeilijk met verteren, het verteringsproces duurt lang en dat zorgt er dan weer voor dat je niet naar toilet kan.

Witte rijst

Je hebt vast weleens gehoord dat je witte rijst moet eten als je diarree hebt. Dat is waar en dus vermijd je het voedsel best als je geconstipeerd bent. Wil je toch rijst, kies dan voor de bruine variant want die bevat meer vezels.

Zoetigheden

Laat tijdens je constipatie de koekjes en cake even links liggen. Door alle suikers en het gebrek aan vezels maken die de situatie namelijk alleen maar erger. Toch zin in zoet? Kies dan liever voor een stuk fruit.