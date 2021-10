Vegetarische takeaway zit in de lift, deze gerechten vallen het meest in de smaak bij de Belgen

Vegetarisme vindt duidelijk steeds meer zijn ingang bij de Belgen, maar twee afhaalgerechten steken erbovenuit. De Thaise klassieker Pad Thai en de vegetarische pizza zijn de meest populaire vegetarische gerechten volgens Takeaway.com.

Heb jij zin om ook eens een vegetarische afhaalmaaltijd te proberen? Dan is nu de perfecte timing, want oktober is de Internationale Maand van het Vegetarisme. Je keuzes zijn heus niet beperkt tot Pad Thai of pizza, want met de stijgende populariteit van vegetarisme neemt ook het vegetarische aanbod op Takeaway.com toe. Hieronder vind je enkele opties:

Tasty World (Gent)

Tasty World in Gent doet absoluut zijn naam eer aan. Hier bestel je verse falafelballetjes met yoghurtsaus en lekkere groenten of een van hun homemade burgers zoals de Chewy burger, een vers bereide soya burger met vegan kaas of de Spicy souka burger met rode pesto dressing. Liever een klassieker? Neem dan de salade geitenkaas of die met feta.

Holy Guacamoly Burrito shop (Gent)

De heilige burritoshop in Gent is voor de liefhebbers van Mexicaans eten absoluut de place to be. De veggie burrito met groene chili salsa is om duimen en vingers bij af te likken. Bestel als side de nacho apero bowl en voeg daaraan avocado mayonnaise toe. Smakelijk!

Tota empanadas (Antwerpen)

Voor authentieke Argentijnse empanadas moet je bij Tota Empanadas zijn. Al sinds 2016 maken ze dagelijks de Latijns-Amerikaanse lekkernijen met verschillende verse ingrediënten, waaronder veggie opties! Huisgemaakte empanadas met roquefort en peer, spinazie of zelfs met vier kazen: voor elke veggie wat wils.

Greenway (Antwerpen)

Met hun slogan ‘Plantbased for meat lovers’ staan ze bekend als pioniers binnen de vegan en veggie wereld. Het is daarom geen verrassing dat de Greenway restaurants enorm populair zijn vanwege hun lekkere veggie en vegan gerechten. De snackbarklassieker kebab krijgt hier een veggie makeover: probeer eens de Greenway’s kebab wrap met homemade aioli!

Falafel Top (Leuven)

In februari eerder dit jaar werd restaurant Falafel Top verkozen tot het beste vegetarische restaurant in het hele land!.Eigenaar Marouf is terecht super trots. Bij hen kan je terecht voor de beste falafel sandwich voor een snelle veggie hap met smaken waar je ‘u’ tegen zegt.

Hawaiian Poke bowl (Mechelen)

‘Let’s tofu!’: zo heet de lekkere veggie poke bowl die Hawaiian Poke Bowl op de kaart heeft staan. Gekruide Japanse tofu met gezonde avocado, komkommer, wortel & edamame, afgewerkt met sesamdressing & sesam-soja. Klinkt als een feestje, vind je niet?