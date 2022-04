Vanaf vandaag kan je weer een ritje door Brussel maken met de retrotram

Vandaag herintroduceert het trammuseum Brussel opnieuw de ‘Belle Epoque’-trams, een retrotram in de stijl van de vroege 20ste eeuw. Het is de eerste keer sinds de start van de pandemie dat het trammuseum het voertuig opnieuw door het centrum van de stad laat rijden. Ook op andere feestdagen tijdens het voorjaar en de zomer zullen de retrotrams rijden tussen het Justitiepaleis, Ter Kamerenbos en de Koninklijke Sint-Mariakerk in Schaarbeek.